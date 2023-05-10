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Giriş Tarihi: 10.5.2023 11:14 Son Güncelleme: 10.5.2023 11:54

Son dakika haberi... "Suriye konulu" 4'lü toplantı başladı

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova’da başladı.

AA
Son dakika haberi... Suriye konulu 4’lü toplantı başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya'daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova'da yapılıyor.

Toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması bekleniyor.

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Son dakika haberi... "Suriye konulu" 4'lü toplantı başladı
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