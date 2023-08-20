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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
Giriş Tarihi: 20.8.2023 15:40 Son Güncelleme: 20.8.2023 15:54

Son dakika | Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek

Son dakika haberi: Ukrayna ziyaretinde olan Hollanda Başkanı Rutte savaşın gerilimini artıracak bir açıklamada bulundu. Rutte, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" sözlerine yer verdi.

Son dakika | Hollanda ve Danimarka’dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna’ya F-16 tedarik edilecek

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 1.5 yıldır devam ediyor. Öte yandan Avrupalı devletler ve ABD ise Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ise Danimarka ile Hollanda'dan savaşı daha da kızıştıracak bir hamle geldi.

SAVAŞ KIZIŞACAK

Ukrayna ziyaretinde olan Hollanda Başkanı Mark Rutte, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" sözlerine yer verdi. Stoklarında şu an için 42 tane F-16 olduğu ifade eden Rutte, "Şu an için Ukrayna'ya kaç tane uçak vereceğimizi net olarak belirtemiyorum" dedi.

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Son dakika | Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
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