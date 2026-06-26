SON DAKİKA | Hürmüz Boğazı’nda patlama sesleri! ABD ordusu duyurdu: İran’a hava saldırısı düzenlendi

Orta Doğu'nun en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı ve çevresi, askeri bir hareketliliğe sahne oluyor. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.