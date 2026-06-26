SON DAKİKA | Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri! ABD ordusu duyurdu: İran'a hava saldırısı düzenlendi
Son dakika haberleri... İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüzgan Eyaleti’nde patlama sesleri yükseldi. Yerel kaynaklar patlamanın kaynağını henüz açıklamazken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bir gün önce Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldıran İran unsurlarına karşı kapsamlı bir hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Orta Doğu'nun en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı ve çevresi, askeri bir hareketliliğe sahne oluyor. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
ABD'DEN İRAN'A MİSİLLEME SALDIRISI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran topraklarındaki stratejik askeri noktalara yönelik güçlü bir misilleme operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi.
ABD SAVAŞ UÇAKLARI KRİTİK NOKTALARI HEDEF ALDI
CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD savaş uçakları; İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini başarıyla hedef almıştır. Bu operasyon, uluslararası sularda güvenli ticarete yönelik saldırganlığa net bir karşılıktır."