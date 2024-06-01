SON DAKİKA I Rusya’da 40’a yakın patlama

"UKRAYNA'YI PROVOKE ETMEK ADINA TÜM YOLLARI DENİYORLAR"

Peskov, "Bu anlamsız savaşın sürmesi için Ukrayna'yı provoke etmek adına tüm yolları deniyorlar" demişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD ve Almanya'nın kararının Rus sınırı yakınlarındaki sivil nüfusun korunmasına yardımcı olacağını kaydetmişti.

Amerikan yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdiğini söylemişti.