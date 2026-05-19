SON DAKİKA I Trump'tan müzakere açıklaması: "Henüz emin değilim"
Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir, henüz emin değilim, yakında öğreneceğiz" dedi. İran ile müzakere ettiklerini de ifade eden Trump, "Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" açıklamasında bulundu.
"MÜZAKERE EDİYORUZ"
Trump, "İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.
"KÜBA BİZİ ÇAĞIRIYOR"
Trump, "Küba bizi çağırıyor, yardıma ihtiyaçları var. Küba başarısız olmuş bir ülke. İhtiyaç duydukları yardımı sağlayacağız" dedi.
