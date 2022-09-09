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Giriş Tarihi: 9.9.2022 19:17

SON DAKİKA: İdlib'de yaralanan asker şehit oldu

İHA
SON DAKİKA: İdlib’de yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı,16 gün boyunca tedavi gördüğü GATA'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı, bugün şehit oldu.

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehidin Çorum'un Sungurlu ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin Sungurluoğlu Mahallesi'nde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evine askeri yetkililer de gelirken, evin önünde kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

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SON DAKİKA: İdlib'de yaralanan asker şehit oldu
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