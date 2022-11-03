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Giriş Tarihi: 3.11.2022 14:46 Son Güncelleme: 3.11.2022 15:00

Son dakika | İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından vuruldu! İşte ilk görüntüler...

Son dakika | İmran Han’a suikast girişimi! Bacağından vuruldu! İşte ilk görüntüler...

Son dakika... Pakistan medyasında yer alan haberlere göre; eski başbakan İmran Han bacağından yaralandı.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre; eski başbakan İmran Han'a suikast girişimi gerçekleşti. Konvoyuna ateş açılan Han'ın bacağından vurulduğu belirtildi.

SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video

Çok sayıda yerel haber kanalı, Pakistan'ın doğusunda eski Pakistan Başbakanı Imran Han'ın konvoyuna ateş edildiğini duyurdu. İmran Han'ın bacağından vurulduğu bilgisi gelirken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Han, erken seçim talep etmek için İslamabad'da bir protesto yürüyüşüne öncülük ediyordu.

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Son dakika | İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından vuruldu! İşte ilk görüntüler...
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