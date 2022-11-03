Son dakika | İmran Han’a suikast girişimi! Bacağından vuruldu! İşte ilk görüntüler...

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre; eski başbakan İmran Han'a suikast girişimi gerçekleşti. Konvoyuna ateş açılan Han'ın bacağından vurulduğu belirtildi.
SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video
Çok sayıda yerel haber kanalı, Pakistan'ın doğusunda eski Pakistan Başbakanı Imran Han'ın konvoyuna ateş edildiğini duyurdu. İmran Han'ın bacağından vurulduğu bilgisi gelirken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi.
Han, erken seçim talep etmek için İslamabad'da bir protesto yürüyüşüne öncülük ediyordu.