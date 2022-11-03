SON DAKİKA: İmran Han’a suikast girişimi sonrası Pakistanlı gazeteci canlı yayında anlattı: Şahbaz Şerif’in sözleri bir hiç! İç savaş çıkacak

"İMRAN HAN GENELKURMAY BAŞKANINI KAST ETMİŞTİ"

İmran Han'a suikast girişimi ve sonrasını değerlendiren Fakhar Ur Rehman şu ifadeleri kullandı:

Bu Pakistan'ın ABD Büyükelçisi tarafından bir şifre mektubu gönderildi. Pakistan ABD Büyükelçisi'ne yapılan sözlü bir talimat vardı. Pakistan ABD Büyükelçisi şifreli bir mektup ile hükümete göndermişti. İmran Han bu mitingde şifreli mektubun içindeki önemli kısımları halka açıklamıştı. İmran Han Meclis'te yapılan güven oylamasında, İmran Han hükümetinin düşürülmesi sonrası sıkı yönetimler kaldırılacaktır gibi şeyler vardı. Başbakan bendim, ABD kimi bu işi yapmak için mektubu yazmıştı? İmran Han dün de miting de bunu söyledi. Kendisinin kast ettiği kişi Genelkurmay Başkanı idi.