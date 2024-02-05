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Giriş Tarihi: 5.2.2024 21:09 Son Güncelleme: 5.2.2024 21:29

Son dakika: İngiltere kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

Son Dakika Haberi… İngiltere kralı Charles’tan kötü haber! Reuters’ın SKY News’a dayandırdığı haberde İngiltere kralı Charles’ın kansere yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Buckhingam Sarayı resmi bir açıklama yaptı. Saray’dan yapılan açıklamada, “Kral Charles’ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: İngiltere kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre, İngiltere kralı Charles'a kanser teşhisi konuldu!

KONUYLA İLGİLİ İLK RESMİ AÇIKLAMA: BİR KANSER TÜRÜ RASTLANDI!

Buckhingam Sarayı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, "Kral Charles'ın prostat testlerinde bir kanser türü rastlandı"

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kraliyet kaynakları ise, "Hastalık prostat kanseri değil" ifadelerini kullandı. Kanserin prostat olmadığı ancak prostat ameliyatı sorasında fark edildiği, tedavisine bugün başlandığı da açıklandı.

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Son dakika: İngiltere kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!
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