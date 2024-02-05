Son dakika: İngiltere kralı Charles’a kanser teşhisi konuldu!

Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre, İngiltere kralı Charles'a kanser teşhisi konuldu!

KONUYLA İLGİLİ İLK RESMİ AÇIKLAMA: BİR KANSER TÜRÜ RASTLANDI!

Buckhingam Sarayı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, "Kral Charles'ın prostat testlerinde bir kanser türü rastlandı"

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kraliyet kaynakları ise, "Hastalık prostat kanseri değil" ifadelerini kullandı. Kanserin prostat olmadığı ancak prostat ameliyatı sorasında fark edildiği, tedavisine bugün başlandığı da açıklandı.

AYRINTILAR GELİYOR....