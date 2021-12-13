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Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:54 Son Güncelleme: 13.12.2021 16:55

SON DAKİKA: İngiltere Omicron nedeniyle ilk can kaybını bildirdi

İHA
SON DAKİKA: İngiltere Omicron nedeniyle ilk can kaybını bildirdi

Son dakika haberleri… Koronavirüs salgınında ilk olarak Güney Afrika’da görülen, oradan dünyanın birçok ülkesine yayılan Omicron mutasyonu nedeniyle İngiltere’de ilk defa bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haberleri… İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede bir kişinin Covid-19 Omicron mutasyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'de hızla yayılan Covid-19'un Omicron mutasyonu İngiltere'de can kaybına neden oldu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'de Omicron mutasyonlu tespit edilen 10 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johson ise bugün Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Johson, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Omicron mustayonu enfekte olan bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan, İngiliz sağlıkçılar Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından binlerce kişinin aşı merkezlerinden randevu aldığını ve aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA: İngiltere Omicron nedeniyle ilk can kaybını bildirdi
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