SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizi sonrası İngiltere’den çok ağır yaptırım kararları: 5 banka da listede...

Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Kabine'yi acil olarak toplayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson canlı yayında yaptırımları açıkladı.

Johnson'un açıklamaları şöyle:

Putin'in planının yeni aşamalarına karşı hazır olmalıyız. İngiltere, Ukrayna'ya her türlü desteği verecek. Silah desteği de vereceğiz.

Ukrayna Başkanı'na telefonda söyledim. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. Sarsılmaz bir desteğimiz var. İngiltere Rusya'ya yaptırımları uygulayacaktır.

Kremlin'in tüm stratejik şahıs ve kurumların, bankalarına yaptırımlar uyguluyoruz. Bu ilk adımımız.