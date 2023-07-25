Son dakika | İngiltere, tahıl krizine çözüm içinTürkiye’yi işaret etti

Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden işlev kazanması için İngiltere'nin Türkiye ile yakın çalıştığını söyledi.
RUSYA ANLAŞMAYI İPTAL ETMİŞTİ
Rusya, geçen yıl temmuz ayında başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan, kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kalkmaması nedeniyle çekildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın sona ereceği TSİ 24:00'den sonra Karadeniz'de seyrüsefer açısından verilen güvenlik garantilerinin de geçersiz olacağını duyurmuştu.