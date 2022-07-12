SON DAKİKA: İngiltere’de Boris Johnson’ın koltuğuna 8 aday! Başbakanlık yarışında dikkat çeken detaylar

Bir sonraki oylama ise perşembe günü yapılacak ve ihtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz Pazartesi günü bir oylama daha yapılacak.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Böylelikle, Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.