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Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:09 Son Güncelleme: 6.7.2022 12:24

Son dakika | İngiltere'de işler karışıyor! Boris Jonhson'a bir darbe daha geldi

Son dakika | İngiltere’de işler karışıyor! Boris Jonhson’a bir darbe daha geldi

Son dakika: İngiltere istifa kriziyle sallanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak'ın istifasının ardından, 2 bakanın daha istifa haberi geldi. Çocuk ve ailelerden sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakanı Laura Trott istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Son dakika haberleri: İngiltere istifa kriziyle sallanıyor. Dün akşam, İngiltere'de Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak dün art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı. Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

BORIS JOHNSON'A TEPKİLİLER

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı. İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.

2 BAKANDAN DAHA İSTİFA KARARI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren 2 bakanın ardından, 2 bakanın daha istifa haberi geldi. Çocuk ve ailelerden sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakanı Laura Trott istifa kararı aldıklarını duyurdu.

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TACİZ İDDİALARI

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

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Son dakika | İngiltere'de işler karışıyor! Boris Jonhson'a bir darbe daha geldi
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