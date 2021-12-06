SON DAKİKA: İngiltere’de küçük Arthur’u katleden cani kadını zehirlediler! Diğer mahkumlar anlattı…

Gerçeği tüm mahkumlardan uzun bir süre saklayan Emma, suçunun duyulmasının ardından diğer mahkumlar tarafından rahatsız edilmeye başlandı. Hücrede, birçok mahkum tarafından tehdit edilen Emma, yemeklerde de diğer mahkumlar tarafından zorla tuz yedirilerek zehirlendi.