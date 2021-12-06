SON DAKİKA: İngiltere’de küçük Arthur’u katleden cani kadını zehirlediler! Diğer mahkumlar anlattı…

Son dakika haberleri… İngiltere'de aylardır gündemden düşmeyen, 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen Arthur'un katilleri hapis cezası alsa da, olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
NELER OLMUŞTU?
Sevgilisiyle beraber 6 yaşındaki oğluna aylar boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan 29 yaşındaki Thomas Hughes ve Hughes'un kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, korkunç bir cinayete kurban gitmişti.
Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başlamıştı.
Aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşılan Emma, çocuğa su vermeyerek böbreklerinin de iflas etmesine neden olmuştu. Şiddetin dozunu her geçen gün artıran Emma, Arthur'u başını duvara vurarak öldürmüştü.
Evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpalamış, daha sonra çocuğu duvara vurarak öldürmüştü.
Küçük çocuğa, tüm uyarı sinyallerine rağmen kimsenin yardım etmediği ortaya çıkmış, cani üvey annenin, küçük çocuk açlıktan ağlarken karşısında dondurma yediği görüntüler büyük tepki çekmişti.
Sonlanan dava sonrası cani kadın, en az 29 yıl yatmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırılmış, baba Thomas ise taksirle adam öldürme suçundan 21 yıl ceza almıştı.
HAPİSTE ZEHİRLEDİLER
Sonlanan davanın ardında, Emma'nın hapishanede yaşadıkları ortaya çıktı.
Emma'yla aynı hapishanede kalan mahkumların, cani kadına, tıpkı onun Arthur'a yaptığı gibi zorla tuz yedirdikleri anlaşıldı.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre suçunu, hapishanedeki mahkumlardan sır gibi saklayan Emma, soranlara "sevgilisi oğluna şiddet uyguladığı ve o da buna seyirci kaldığı için" hapiste olduğunu söyledi.
Gerçeği tüm mahkumlardan uzun bir süre saklayan Emma, suçunun duyulmasının ardından diğer mahkumlar tarafından rahatsız edilmeye başlandı. Hücrede, birçok mahkum tarafından tehdit edilen Emma, yemeklerde de diğer mahkumlar tarafından zorla tuz yedirilerek zehirlendi.
Küçük çocuğa işkence yaptığı ortaya çıkan Emma, hapiste can güvenliğinden de endişe etmeye başladı.
İngiltere’de cani üvey annesi tarafından katledilen küçük Arthur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diğer mahkumların kendisine bir şey yapacağından korktuğu belirtilen cani kadın, söylenenlere göre kendisini asmaya çalıştı.
Hapse girdiği sırada hamile olduğu belirtilen kadının, ceza aldıktan sonra bebeğini aldırdığı da ortaya çıktı.
ESKİ ERKEK ARKADAŞLARI DA KONUŞTU
"Canavarca histen tasarlayarak adam öldürme"den suçlu bulunan Emma'nın iğrenç geçmişi de, geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.
Kadının gerçek bir cani olduğunu anlatan eski erkek arkadaşları, Emma'nın erkekleri elinde tutabilmek için tanıştığı kişilerden kısa süre sonra çocuk yaptığı ve o çocuklara bakmadığı öğrenildi.
Eski partnerlerinin, kadını daha önce defalarca kez yetkililere ihbar ettiği ancak kadının yetkililer gelmeden hemen önce temiz ve toplu bir evde yaşayan mutlu çocuklar imajı çizdiği için şüphelerden kurtulduğu da belirtildi.
Kadının, çocuk yardım paralarını dövme, mücevher ve son model telefonlara harcadığı bildirildi.
16 yaşında ilk çocuğunu doğuran ve 3 ayrı erkekten toplamda 4 çocuğu bulunan kadının, çocukları devletten yardım parası almak için doğurduğu öğrenildi.
Karadul lakaplı kadının, daha önce ciddi bir suç kaydı olduğu, erkek arkadaşlarının ilgisini çekmek için bir kez pencereden aşağı atlayarak ciddi biçimde yaralandığı da öğrenildi.
Konuşan tanıklar, Emma'nın Hughes ile online arkadaşlık sitesinden tanıştığını, daha sonra onu elde etmek için Arthur'u yem olarak kullandığını aktardı.Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi! İngiltere’de kan donduran çocuk cinayeti davasında tüm sırlar ortaya döküldü! Eski sevgili konuştu! İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları! Görüntüler yürekleri parçaladı