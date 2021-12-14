İngiltere’deki 500 Omicron vakası incelendi! Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının yeni varyantı Omicron ile ilgili İngiltere'den önemli bir araştırma sonucu geldi. Daha önce Koronavirüsün yeni varyantlar ile birlikte daha hızlı yayıldığı ancak hafif bir hastalık seyri gösterdiği açıklanmıştı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada koronavirüs aşısı yaptıranlar için Omicron varyantının tehdit olmadığı ortaya konuldu.
YÜZDE 84 KORUMA
İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.
ÜÇÜNCÜ DOZ 2 KAT KORUYOR
Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi.
İNGİLTERE'DEKİ 500 OMİCRON VAKASI İNCELENDİ
Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor. Çalışmada, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı ortaya çıktı.
ÜÇÜNCÜ DOZ VURGUSU
Profesör Hunter, insanların üçüncü doz aşıyı olmalarını vurgularken "Antikorların yanı sıra bağışıklık sistemimizde hafıza B hücreleri de yer alıyor. Eski varyantlar ve Omicron arasında T hücresi bağışıklığının antikorlardan daha iyi korunduğuna dair bazı kanıtlar var." ifadelerini kullandı.