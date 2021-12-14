Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'deki 500 Omicron vakası incelendi! Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:59 Son Güncelleme: 14.12.2021 13:13

İngiltere'deki 500 Omicron vakası incelendi! Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!

İngiltere’deki 500 Omicron vakası incelendi! Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!

İlk olarak 24 Kasım'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı ile İngiltere'den çarpıcı araştırma sonuçları geldi. Ülkede Omicron varyantına yakalanan 500 kişi incelendi. Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının yeni varyantı Omicron ile ilgili İngiltere'den önemli bir araştırma sonucu geldi. Daha önce Koronavirüsün yeni varyantlar ile birlikte daha hızlı yayıldığı ancak hafif bir hastalık seyri gösterdiği açıklanmıştı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada koronavirüs aşısı yaptıranlar için Omicron varyantının tehdit olmadığı ortaya konuldu.

YÜZDE 84 KORUMA

İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ 2 KAT KORUYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi.

İNGİLTERE'DEKİ 500 OMİCRON VAKASI İNCELENDİ

Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor. Çalışmada, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı ortaya çıktı.

ÜÇÜNCÜ DOZ VURGUSU

Profesör Hunter, insanların üçüncü doz aşıyı olmalarını vurgularken "Antikorların yanı sıra bağışıklık sistemimizde hafıza B hücreleri de yer alıyor. Eski varyantlar ve Omicron arasında T hücresi bağışıklığının antikorlardan daha iyi korunduğuna dair bazı kanıtlar var." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'deki 500 Omicron vakası incelendi! Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA