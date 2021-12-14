İngiltere’deki 500 Omicron vakası incelendi! Omicron varyantı aşılılar için tehdit değil!

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının yeni varyantı Omicron ile ilgili İngiltere'den önemli bir araştırma sonucu geldi. Daha önce Koronavirüsün yeni varyantlar ile birlikte daha hızlı yayıldığı ancak hafif bir hastalık seyri gösterdiği açıklanmıştı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada koronavirüs aşısı yaptıranlar için Omicron varyantının tehdit olmadığı ortaya konuldu.