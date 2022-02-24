Son dakika: İngiltere’den flaş Rusya hamlesi! ’En ağır yaptırım’ paketi açıklandı

"EN BÜYÜK VE EN AĞIR YAPTIRIM PAKETİ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın kanını ellerinden asla temizleyemeyeceğini" söyleyen Johnson, kanlı bir saldırgan olarak nitelediği Putin'in, dünyanın ve tarihin gözünde "mahkum" olacağını dile getirdi.