SON DAKİKA! İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

Son dakika haberi... İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantıların ardından yeni Başbakan belli oldu. Liz Truss'ın geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından istifa etmesinin sonrası İngiltere'de yeniden başkanlık yarışı başlamıştı. Eski Başbakan Boris Johnson'un yarıştan çekilmesi ile birlikte favori gösterilen Rishi Sunak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.
Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.
Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.
Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.
İNGİLTERE BAŞBAKANI TRUSS, 20 EKİM'DE İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.
Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.
Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.
Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.
Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.
İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.
KRAL'DAN DAHA ZENGİN!
Eski Başbakan Boris Johnson'ın sürpriz bir kararla Muhafazakar Parti'deki başkanlık yarışından çekilmesinden sonra Sunak yarışın tek favorisi haline gelmişti. 42 yaşındaki Sunak, istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yerine geçerek, iki aydan daha kısa bir süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan oldu.
Eski bir risk fonu yöneticisi olan ve serveti nedeniyle bazı kesimlerin "halka uzak" bulduğu Sunak'ın haftalardır siyasi krizi aşamayan İngiltere'nin mali itibarını geri kazandırmak için büyük bütçe kesintileri yapması bekleniyor.
HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKAN
Sky News'te yer alan habere göre Temmuz'da maliye bakanlığı görevinden istifa ederek Johnson'ın düşüşünü hızlandıran Sunak, bir sonraki aşamaya geçmesi için gerekli olan 100 vekili de aşarak 142 vekilin desteğini almış durumda yer alıyordu. Sunak, seçilerek İngiltere'nin beyaz olmayan ve Hint kökenli ilk başbakanı oldu.