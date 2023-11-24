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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | İşgalci İsrail'den Kudüs zulmü! Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahale
Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:42 Son Güncelleme: 24.11.2023 13:03

SON DAKİKA | İşgalci İsrail'den Kudüs zulmü! Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahale

Son dakika: İsrail Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Gazze soykırımına başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Doğu Kudüs'te bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel olan işgal güçleri bir kez daha benzer müdahalelere imza attı.

SON DAKİKA | İşgalci İsrail’den Kudüs zulmü! Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahale

İsrail Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Gazze soykırımına başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Doğu Kudüs'te bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel olan işgal güçleri bir kez daha benzer müdahalelere imza attı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Kudüs'te sokaklar boş kaldı.

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Gazze işgalinin başlamasıyla Cuma namazı kılınmasına tamamen engel olan işgalci İsrail güçleri, 7. Cuma'da da benzer zulme imza attı. Getirilen kısıtlamaların yanı sıra Doğu Kudüs sokaklarında İsrail polisi zehirli gazla müdahaleye başladı.

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SON DAKİKA | İşgalci İsrail'den Kudüs zulmü! Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahale
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