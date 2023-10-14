Son dakika İsrail Filistin | İsrail'den yeni açıklama: 6 saat güvenli geçişe izin verilecek!
SON DAKİKA İSRAİL FİLİSTİN GAZZE | Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldı. Kadın, çocuk gazeteci ayırmaksızın ölüm yağdıran İsrail, Gazzelilere 24 saat mühlet tanıdığın bildirmiş bölgeden ayrılmalarını istemişti. Ancak buna da uymayarak işgal ettiği topraklardan ayrılmak için oluşturulan konvoyu vurdu. İsrail'in saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Günlerdir Gazze'de göz göre göre katliam yapan İsrail'in kara harekatına da başladığı bildirildi. İsrail'den yeni açıklama geldi.
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Son dakika haberi... İsrail, saat 10-16 arasında sivillerin güneye geçişine izin verileceğini açıkladı.
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Son dakika İsrail Filistin | İsrail'den yeni açıklama: 6 saat güvenli geçişe izin verilecek!