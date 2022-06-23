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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | İsrail ile yeni adım! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İlişkileri Büyükelçilik seviyesine çıkardı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 16:24 Son Güncelleme: 23.6.2022 16:34

Son dakika | İsrail ile yeni adım! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İlişkileri Büyükelçilik seviyesine çıkardı

Son dakika | İsrail ile yeni adım! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İlişkileri Büyükelçilik seviyesine çıkardı

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında İsrail ile ilişkileri Büyükelçilik seviyesine çıkardıklarını dile getirdi. Lapid ise yakında Türkiye ile Kudüs arasında İstanbul'dan direkt uçuşların olacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen Dışişleri Bakanı Yair Lapid ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" sözlerine yer verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME VURGU

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasında, "Biz Türkiye olarak terör saldırılarının hiçbirine hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bugün, İsrail ile Filistin meselesi gündemimizdeydi. Özellikle iki devletli çözüm ve barış umudu için herkesin dikkatli adımlar atması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

İSTANBUL-KUDÜS ARASI DİREKT UÇUŞLAR

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise "Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı. Türk hükümetine şükranlarımızı sunuyoruz. Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direkt uçuşla ziyaret edebilecekler." dedi.

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Son dakika | İsrail ile yeni adım! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İlişkileri Büyükelçilik seviyesine çıkardı
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