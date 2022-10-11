Son Dakika: İsrail ve Lübnan arasında tarihi anlaşma! Başbakan Lapid açıkladı

Son dakika haberleri… İsrail ve Lübnan, deniz sınırının çizilmesine dair tarihi bir anlaşmaya imza attı. İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu duyurmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail Karish sahasının birleştiği yerde bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor…