SON DAKİKA | İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı

Son dakika haberleri... İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesine yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.