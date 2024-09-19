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Giriş Tarihi: 19.9.2024 21:38 Son Güncelleme: 19.9.2024 22:11

SON DAKİKA | İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Son dakika haberleri... İsrail güçleri, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'e ait askeri üsleri vurdu.

AA
SON DAKİKA | İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı

Son dakika haberleri... İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mahmudiye bölgesine yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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SON DAKİKA | İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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