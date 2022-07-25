Son dakika: İstihbarat raporlarında kritik detaylar: Sivillere saldıracaklar, suçu muhaliflere atacaklar





Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan başta sağlık çalışanları ile uluslararası yardım kuruluşlarını hedef almaktan çekinmeyen rejim ve rejim yanlısı milisler terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha gösteriyor.