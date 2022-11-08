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Giriş Tarihi: 8.11.2022 17:05 Son Güncelleme: 8.11.2022 17:07

Son dakika | İsveç Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Kristersson'u resmi törenle karşıladı

Son dakika | İsveç Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan Kristersson’u resmi törenle karşıladı

Son dakika haberi: İsveç Başbakanı Ulf Kristersson NATO görüşmeleri için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret eden Kristersson Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de törenle karşılandı.

Son dakika haberileri: İsveç Başbakanı Ulf Kristersson NATO görüşmeleri için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret eden Kristersson Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'la yapılacak görüşmenin detayları merakla bekleniyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE DİYALOĞA GİRİLMEYECEK"

Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temasların olacağının altını çizen Kristersson önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Türkiye arasında İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulduğunu duyuran Kristersson "İsveç terör örgütleriyle diyaloğa girmeyecek" dedi.

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Son dakika | İsveç Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Kristersson'u resmi törenle karşıladı
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