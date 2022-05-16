Son dakika | İsveç ve Finlandiya’nın NATO hamlesine Putin’den yanıt! Karşılık vereceğiz

Son dakika haberi...Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. İki ülkenin NATO'ya girme halmesinin ardından Rusya'dan flaş açıklamalar geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında; "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem. NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz. NATO'nun küresel etkilerini arttırma planlarına karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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