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Giriş Tarihi: 16.5.2022 15:03 Son Güncelleme: 16.5.2022 15:15

Son dakika | İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine Putin'den yanıt! Karşılık vereceğiz

Son dakika | İsveç ve Finlandiya’nın NATO hamlesine Putin’den yanıt! Karşılık vereceğiz

Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesi tüm dünyanın gündemine otururken Rusya'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında "İsveç ve Finlandiya ile doğrudan bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem. NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi...Rusya Ukrayna savaşı üçüncü ayına yaklaşırken İsveç ve Finlandiya'dan gelen NATO açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. İki ülkenin NATO'ya girme halmesinin ardından Rusya'dan flaş açıklamalar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında; "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem. NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz. NATO'nun küresel etkilerini arttırma planlarına karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | İsveç ve Finlandiya'nın NATO hamlesine Putin'den yanıt! Karşılık vereceğiz
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