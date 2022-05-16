Son dakika | İsveç ve Finlandiya’nın NATO hamlesine Putin’den yanıt! Karşılık vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı son dakika açıklamasında; "İsveç ve Finlandiya ile ile bir problemimiz yok. NATO'nun genişlemesi bizim için problem. NATO'nun askeri altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceğiz. NATO'nun küresel etkilerini arttırma planlarına karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...