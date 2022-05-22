Son dakika: İsveç ve Finlandiya’ya çok net NATO mesajı! Başkan Erdoğan’dan İsveç’e 2 şart





Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini güvenceye alacak" dedi.