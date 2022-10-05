Son dakika | İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Türkiye, İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir program yapılmıştı. Kristoffer Ahonen Appelquist'in sunduğu bir programa katılan PKK sempatizanı Kadir Meral skandal sözlere yer verdi. Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" demişti.

Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atılmıştı.

PKK SEMPATİZANI KADİR MERAL KİMDİR?

Türkiye doğumlu Kadir Meral'in babasının siyasi sebeplerden dolayı İsveç'e gittiği, ardından ailesini de aldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Meral'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği öğrenildi. Söz konusu ifadelerin ortaya çıkması nedeniyle sosyal medyadan pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Meral, tıpkı İsveç'te PKK'lı terörist Amineh Kakabaveh gibi son zamanlarda İsveç'in Türkiye'ye yaktığı yeşil ışık nedeniyle tepki gösteriyor.

Kungalvs-Posten gazetesine yazılar yazan Meral, son yazısında politikacıların seçmenleri kandırdığını ifade etti.

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