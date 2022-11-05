Son dakika: İsveç’ten flaş açıklama! Terör örgütü PKK/YPG için dikkat çeken karar!

Teröristlerin iadesi için de Türkiye ile görüşme halinde olan İsveç, bir kez daha verdikleri söze vurgu yaptı.

"ARAMIZA MESAFE KOYACAĞIZ"

Billstrom, kamu yayın kuruluşu İsveç Radyosu'na verdiği demeçte, " PKK ve bu organizasyonlar (PYD/YPG) arasında çok yakın bir bağ var. Bu bağ, bizimle Türkiye arasındaki ilişkiler için iyi olmayacak" ifadelerini kullandı. Billstrom, Türkiye'nin NATO'ya katılmak için onayını almak için sözü geçen terör örgütleriyle arasına mesafe konulacağını söyledi.