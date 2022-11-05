Son dakika: İsveç’ten flaş açıklama! Terör örgütü PKK/YPG için dikkat çeken karar!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Cumartesi günü İsveç Radyosu'na verdiği demeçte, yeni iktidara geçen İsveç hükümetinin Türkiye'ye verdiği sözlere olan bağlılığını yineledi.
NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖ'ye ilişkin yaklaşımlarını değiştireceklerini duyurmuştu.
Teröristlerin iadesi için de Türkiye ile görüşme halinde olan İsveç, bir kez daha verdikleri söze vurgu yaptı.
"ARAMIZA MESAFE KOYACAĞIZ"
Billstrom, kamu yayın kuruluşu İsveç Radyosu'na verdiği demeçte, " PKK ve bu organizasyonlar (PYD/YPG) arasında çok yakın bir bağ var. Bu bağ, bizimle Türkiye arasındaki ilişkiler için iyi olmayacak" ifadelerini kullandı. Billstrom, Türkiye'nin NATO'ya katılmak için onayını almak için sözü geçen terör örgütleriyle arasına mesafe konulacağını söyledi.