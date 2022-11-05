Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsveç’ten flaş açıklama! Terör örgütü PKK/YPG için dikkat çeken karar!
Giriş Tarihi: 5.11.2022 14:48 Son Güncelleme: 5.11.2022 14:51

Son dakika: İsveç’ten flaş açıklama! Terör örgütü PKK/YPG için dikkat çeken karar!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İsveç’ten flaş açıklama! Terör örgütü PKK/YPG için dikkat çeken karar!

Son dakika haberleri… NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin koşulları doğrultusunda adım atmaya devam ediyor. Türkiye’nin PKK, YPG ve FETÖ terör örgütleri mensuplarına ilişkin isteklerini desteklediğini söyleyen İsveç’ten yeni bir açıklama daha geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Cumartesi günü İsveç Radyosu'na verdiği demeçte, yeni iktidara geçen İsveç hükümetinin Türkiye'ye verdiği sözlere olan bağlılığını yineledi.

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖ'ye ilişkin yaklaşımlarını değiştireceklerini duyurmuştu.

Teröristlerin iadesi için de Türkiye ile görüşme halinde olan İsveç, bir kez daha verdikleri söze vurgu yaptı.

"ARAMIZA MESAFE KOYACAĞIZ"

Billstrom, kamu yayın kuruluşu İsveç Radyosu'na verdiği demeçte, " PKK ve bu organizasyonlar (PYD/YPG) arasında çok yakın bir bağ var. Bu bağ, bizimle Türkiye arasındaki ilişkiler için iyi olmayacak" ifadelerini kullandı. Billstrom, Türkiye'nin NATO'ya katılmak için onayını almak için sözü geçen terör örgütleriyle arasına mesafe konulacağını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, kamu yayın kuruluşu İsveç Radyosu'na verdiği demeçte, "Bu örgütler ile PKK arasında çok yakın bir bağ var ... Bu, bizimle Türkiye arasındaki ilişkiler için iyi olmayacak" dedi.

İsveç'in yeni başbakanının ilk sözleri Türkiye oldu: NATO anlaşmasına uyacak mı?

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsveç’ten flaş açıklama! Terör örgütü PKK/YPG için dikkat çeken karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA