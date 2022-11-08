Son dakika | İsveç’ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu ise toplantı ile ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı, somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. 3'lü bir şekilde; ne yapıldı, ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." dedi.