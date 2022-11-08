Son dakika | İsveç’ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi. Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temaslarda bulunacağı belirtilen Kristersson, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kristersson: İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek. dedi.
Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu ise toplantı ile ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı, somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. 3'lü bir şekilde; ne yapıldı, ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." dedi.