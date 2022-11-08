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Giriş Tarihi: 8.11.2022 11:27 Son Güncelleme: 8.11.2022 12:01

Son dakika | İsveç'ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz

DHA
Son dakika | İsveç’ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç'İn Başbakanı Ulf Kristersson'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Madrid'de imzalanan üçlü muhtıraya atıfta bulunan lider, "İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek." dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye geldi. Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği resmi temaslarda bulunacağı belirtilen Kristersson, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kristersson: İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek. dedi.

Dışişleri Bakanı MEvlüt Çavuşoğlu ise toplantı ile ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı, somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. 3'lü bir şekilde; ne yapıldı, ne yapılmadı, bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak. Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor." dedi.

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Son dakika | İsveç'ten PKK /PYD çıkışı! Asla diyaloga girmeyeceğiz
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