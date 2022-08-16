Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsveç'ten Türkiye açıklaması: Tüm koşulları yerine getireceğiz
Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:40 Son Güncelleme: 16.8.2022 12:17

Son dakika: İsveç'ten Türkiye açıklaması: Tüm koşulları yerine getireceğiz

Son dakika: İsveç’ten Türkiye açıklaması: Tüm koşulları yerine getireceğiz
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun Türkiye tarafından veto edilmesinin ardından Madrid'de kritik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma ile İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişti. İki ülkenin üyelik sürecinin hala devam ettiği bilinirken İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi...

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle Türkiye üyelik sürecini veto edeceğini açıklamıştı. Konuya ilişkin Madrid'de yapılan görüşmede, Türkiye'nin tüm talepleri iki ülke tarafından kabul edilmiş ardından bir anlaşma imzalanmıştı. Başkan Erdoğan bu anlaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. İsveç'ten NATO üyeliği ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİRECEĞİZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson gerçekleştirdiği basın toplantısında, NATO'ya üye olmak için Türkiye ile yapılan mutabakat Zaptı'nın tüm koşullarını yerine getireceğiz.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN İSİM

Andersson ayrıca geçen hafta yapılan dolandırıcılık nedeniyle aranan bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesi adımının öneminin altını çizerek kararın İsveç ve uluslararası hukuka göre verildiğini ve bu şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan "Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi. PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması için yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İki ülke üzerlerine düşeni yapmazsa biz de bunu Meclis'e göndermeyiz" şeklinde konuştu. Muhalefetin 'Kazanım yok' iddialarına karşılık olarak siyaset bilmezliklerine işaret ederek "Sözlerini tutmazlarsa biz bunu zaten TBMM'den geçirmeyiz" dedi.

İsveç'ten iadesi istenen isimler;

İSVEÇ

FETÖ

Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz

PKK

Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak

DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ

Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar

TKP/ML-TİKKO

Musa Doğan
Mustafa Candan

DHKP-C

Serkan Meriç

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsveç'ten Türkiye açıklaması: Tüm koşulları yerine getireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA