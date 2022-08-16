Son dakika: İsveç’ten Türkiye açıklaması: Tüm koşulları yerine getireceğiz

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle Türkiye üyelik sürecini veto edeceğini açıklamıştı. Konuya ilişkin Madrid'de yapılan görüşmede, Türkiye'nin tüm talepleri iki ülke tarafından kabul edilmiş ardından bir anlaşma imzalanmıştı. Başkan Erdoğan bu anlaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. İsveç'ten NATO üyeliği ve Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar geldi.
TÜM KOŞULLARI YERİNE GETİRECEĞİZ
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson gerçekleştirdiği basın toplantısında, NATO'ya üye olmak için Türkiye ile yapılan mutabakat Zaptı'nın tüm koşullarını yerine getireceğiz.
BAŞKAN ERDOĞAN MECLİS'İ İŞARET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan "Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi. PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması için yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İki ülke üzerlerine düşeni yapmazsa biz de bunu Meclis'e göndermeyiz" şeklinde konuştu. Muhalefetin 'Kazanım yok' iddialarına karşılık olarak siyaset bilmezliklerine işaret ederek "Sözlerini tutmazlarsa biz bunu zaten TBMM'den geçirmeyiz" dedi.
İsveç'ten iadesi istenen isimler;
İSVEÇ
FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz
PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak