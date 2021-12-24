SON DAKİKA: Japon ekonomi gazetesinden çok çarpıcı analiz: Kesin olan tek bir şey var: Türkiye oyun kurucu olmak istiyor

"TÜRKİYE HAFİFE ALINMAKTAN BIKTI, BÖLGESEL BİR GÜÇ OLMAYI HEDEFLİYOR"

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını değerlendiren bir makale yayınladı. Şef Editör Ken Moriyasu ve Editör Sinan Tavşan tarafından kaleme alınan analizde, Türkiye'nin jeopolitik bir güç olma hedefi güttüğü belirtilerek, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye hafife alınmaktan bıktı. Uzun zamandır NATO'nun uysal bir üyesi, Avrupa'nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendi jeopolitik emelleri ve özgür diplomatik hamleleriyle bölgesel bir güç olmayı hayal ediyor" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN KALIPLARI YIKTI"

Erdoğan'ın, Türk siyasetindeki onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıplarını yıktığı ifade edilen analizde, Türkiye'nin askeri operasyon gücüne de yer verildi. Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağatay'ın "Ankara sert güce başvurduğunda, elini pek çok kişinin beklediğinden daha fazla güçlendirdi" görüşleri aktarılırken, makalede en geniş yer bulan konu ise Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçları oldu.