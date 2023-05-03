SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem

4.1 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA!

5.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22 sıralarında Göksun'da 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 6,83 kilometre olarak belirlendi.