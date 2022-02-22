SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi.
Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik." ifadelerini kullanmıştı. Putin konuşmasının ardından Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdıklarını dünyaya duyurdu.
PUTİN'DEN "BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARI" EMRİ
Gelen son dakika haberine göre; yaşanan gelişmelerin ardından Putin 'Barış Gücü Operasyonları' talimatını verdi, Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerlemeye başladı.
GÖRÜNTÜLER GELDİ
Putin'in talimatının ardından Rus birliklerin Ukrayna'nın doğusuna giriş görüntüleri uluslararası ajans haberleri tarafından son dakika olarak yayınladı.
İşte o görüntüler:
Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor