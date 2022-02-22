SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik." ifadelerini kullanmıştı. Putin konuşmasının ardından Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdıklarını dünyaya duyurdu.