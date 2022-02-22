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Giriş Tarihi: 22.2.2022 01:42 Son Güncelleme: 22.2.2022 01:44

SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...

SON DAKİKA: Karadeniz’de savaş sesleri! Putin’den Barış Gücü Operasyonları emri: İlk görüntüler geldi...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barış Gücü Operasyonlarının başlaması talimatını verdi. Putin'in talimatının ardından Rus birliklerin Ukrayna'nın doğusuna giriş görüntüleri uluslararası ajans haberleri tarafından son dakika olarak yayınladı.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldi.

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik." ifadelerini kullanmıştı. Putin konuşmasının ardından Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdıklarını dünyaya duyurdu.

PUTİN'DEN "BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARI" EMRİ

Gelen son dakika haberine göre; yaşanan gelişmelerin ardından Putin 'Barış Gücü Operasyonları' talimatını verdi, Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerlemeye başladı.

GÖRÜNTÜLER GELDİ

Putin'in talimatının ardından Rus birliklerin Ukrayna'nın doğusuna giriş görüntüleri uluslararası ajans haberleri tarafından son dakika olarak yayınladı.

İşte o görüntüler:

Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor

Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı! Avrupa'dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek

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SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...
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