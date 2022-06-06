Son dakika | Kardeş ülkelerin desteğinden bahseden Çavuşoğlu, ünlü edebiyatçımızın o sözlerine atıfta bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Lojistik ve enerji konularına değişen Çavuşoğlu, önümüzdeki haftalarda Kazakistan ve Türkmenistan ile toplantıların yapılacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, "Orta Asya'da istikarı sağlamak bizim öncelikli görevimiz. Can Azerbaycan ile ilişkilerimiz en iyi seviyede" dedi.
AZERBAYCAN'IN ADIMLARINA DESTEK
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:
"Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla kalıcı bir barış ve istikarar için önemli bir adım atıldı. Kafkaslar'da bu fırsatın kaçırılmamasını temenni edip, Azerbaycan'ın bu adımlarını sonuna kadar destekliyoruz.
STRATEJİK ORTALIKLAR
Staretjik ortağımız Gürcistan ile yakın ilişkierimiz var. Çok yakın zamanda Dışişleri Bakanı'nı ülkemizde ağırlayacağız. Bu yıl Özbekistan'la ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortalık; Kazakistan'la olan ilişkimizi ise stratejik ortalık seviyesine çıkardık. Kırgısiztan'la ise düzenli toplantılar yapıyoruz. Önümüzdeki zamanlarda karşılıklı ziyaretler olacak.
"UKRAYNA'DA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Türk Devletleri Teşkilat, ortak iş birliğimizin somut meyvesidir. Doğu Avrupa'daki ortaklarımıza baktığımızda Ukrayna, Moldova ve Belarus ile stratejik ortaklıklarımız var. Ve ayrıca Moldova ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'ya her alanda destek vereceğiz.
EKONOMİK YATIRIMLAR
2021 yılında 30 milyar dolarlık bir hacma ulaştık. Dost ve kardeş ülkelerde 11 bine yakın ülkemiz faal durumda. Müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği projelerin değeri 110 milyon doları aşmış durumda. Daha fazla ticari ve yatırım için bağları güçlendirmemiz gerekiyor.
O SÖZLERE ATIF
Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Özbekistan ile iletişimlerimiz devam ediyor. 27 Haziran'da Bakü'de 3 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geleceğiz. Ünlü edebiyatçımız Cengiz Aytmatov'un da dediği gibi: İnsan zorlu hayat yolunda yalnız yürüyemez, ancak birbirine omuz veren engelleri aşar"