Son dakika | Kardeş ülkelerin desteğinden bahseden Çavuşoğlu, ünlü edebiyatçımızın o sözlerine atıfta bulundu

"UKRAYNA'DA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Türk Devletleri Teşkilat, ortak iş birliğimizin somut meyvesidir. Doğu Avrupa'daki ortaklarımıza baktığımızda Ukrayna, Moldova ve Belarus ile stratejik ortaklıklarımız var. Ve ayrıca Moldova ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'ya her alanda destek vereceğiz.

EKONOMİK YATIRIMLAR

2021 yılında 30 milyar dolarlık bir hacma ulaştık. Dost ve kardeş ülkelerde 11 bine yakın ülkemiz faal durumda. Müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği projelerin değeri 110 milyon doları aşmış durumda. Daha fazla ticari ve yatırım için bağları güçlendirmemiz gerekiyor.