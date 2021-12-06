Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumun, insani yardımları

Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor" dedi.

12 ANLAŞMA İMZALANACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın açıklamasında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.