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Giriş Tarihi: 6.12.2021 13:01 Son Güncelleme: 6.12.2021 13:17

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumun, insani yardımları

Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor" dedi.

12 ANLAŞMA İMZALANACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın açıklamasında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
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