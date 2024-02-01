Son dakika: Katar’dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

Son dakika haberleri: İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı.

Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES KONUSU ELE ALINACAK

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi. Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi.