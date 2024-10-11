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Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:59 Son Güncelleme: 11.10.2024 11:28

Son dakika: Katil İsrail'den BM güçlerine 2. saldırı

Son dakika haberleri: İsrail güçleri Lübnan'ın güneyinde bulunan Naqoura ana üssündeki UNIFIL barış gücü gözlem noktasına ateş açtı. BM kaynakları İsrail saldırısında iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika: Katil İsrail’den BM güçlerine 2. saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucunda 2 asker yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Ras Nakura'daki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alırken bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vuruldu.

Haberde, komuta merkezinde maddi hasar oluştuğu, "Merkava tankı" ile gözlem kulesine gerçekleştirilen saldırı sonucunda Sri Lanka taburundan 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Dün de UNIFIL tarafından, İsrail saldırıları sonucunda 2 barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

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Son dakika: Katil İsrail'den BM güçlerine 2. saldırı
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