Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız

SON DAKİKA: UYARMADAN ATEŞ EDECEĞİZ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki protestolar nedeniyle tüm kolluk kuvvetlerine "hazırlıklı olma" talimatı vermişti. Tokayev'den son dakika açıklama geldi. Tokayev, halka sesleniş konuşmasında, "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." dedi.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar gerekçesiyle başlatılan ve ülke geneline yayılan protestolar sürüyor. Uygulanan OHAL'e rağmen gösteriler, sokak olaylarına dönüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor. Polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahale etti. Almatı kentinde çatışmalar devam ederken Çimkent ve Aktav şehirlerinde durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor. Ülkeye yabancıların girişlerinin yasaklandığı öğrenilmişti.