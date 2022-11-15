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Giriş Tarihi: 15.11.2022 16:57 Son Güncelleme: 15.11.2022 17:10

Son dakika | Kiev'de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama

Son dakika | Kiev’de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama

Son dakika haberi: Reuters'un haberine göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yerleşimin olduğu iki binanın vurulduğunu söyledi.

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az iki patlama duyulduğunu ve şehrin üzerinde dumanların yükseldiğinin görülebildiğini söylendi. Reuters'tan alınan bilgilere göre patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

Son Dakika: Kiev'de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama | Video

2 FÜZE YERLEŞİM YERLERİNİ VURDU

Yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğunu duyuruldu.

"İTAAT İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı, "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." dedi.

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Son dakika | Kiev'de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama
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