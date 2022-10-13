Son dakika: ’Kıyameti koparacak’ iddia! Kırım Köprüsü’ndeki patlama ile ilgili şok görüntü! ABD’nin sualtı drone’u...

Rusya'nın Kırım ile bağlantısını sağlayan tek yol olan Kırım Köprüsü, 8 Ekim'de Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bir saldırı ile patlatıldı. Ukrayna'nın saldırıyı patlayıcı dolu bir TIR ile gerçekleştirdiği öne sürüldü. Rusya'nın 'Yıkılır ise kıyamet kopar' dediği köprünün patlatılması dünyayı tedirgin etti. Saldırının yankıları sürerken yeni ortaya çıkan bir görüntü ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme getirdi. ABD'nin nisan ayında Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullanılmış olabilir. Köprünün altında patlamadan hemen önce görülen cismin görüntüsü bu iddiayı güçlendiriyor.