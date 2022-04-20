Son dakika koduyla geçitler! Kanalın "Çin Tayvan'a saldırdı" haberi ülkeyi karıştırdı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Tayvan'da yayın yapan Çin Televizyon Sistemi'ne bağlı (CTS) kanalında skandal bir olay yaşandı. Ekranda geçen haberde 'son dakika' koduyla "Çin Tayvan'a saldırdı" denildi. Haberin tamamında "Çin füzesi tarafından Yeni Taipei şehri vuruldu. Taipei Limanı'ndaki savaş gemisi patladı. Tesisler ve gemiler hasar gördü. Savaş eşikte" ifadelerine yer verildi.
ORTALIK KARIŞTI
Sabah 7.11 sularında yayınlanan haberin ekran görüntüsünü paylaşayan bir sosyal medya kullanıcısı "Çin ile savaşa mı başladık" deyince ortalık karıştı.
ÖZÜR DİLEDİLER
Kısa süre sonra CTS, özür dileyerek yaşananların bir 'hatadan' kaynaklandığını söyledi. Yapılan açıklamada, "20 Nisan sabahı saat 7 sularında yayınlanan haberde, ilgili personelin yaptığı bir hata nedeniyle, Yeni Taipei İtfaiye Departmanı tarafından sağlanan afet tatbikatı mesajlarından gelen metinler yanlışlıkla tarama içeriği olarak gönderildi. CTS, kamuoyunda paniğe neden olduğu için ve ilgili makamları gereksiz yere meşgul ettiği için özür diliyor."
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Yazılı özürün ardından canlı yayında da özür dilendi. Bunun yanı sıra kanal bir iç gözetim soruşturması başlattı ve ilgili personeli disipline sevk etti.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Kültür Bakanlığı ise olayla ilgili kanalda rapor istedi. Ulusal Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng tartışmalı istihbaratlarda temkinli hareket ettiklerini dile getirdi.