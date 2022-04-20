Son dakika koduyla geçitler! Kanalın "Çin Tayvan'a saldırdı" haberi ülkeyi karıştırdı, gerçek sonradan ortaya çıktı

ÖZÜR DİLEDİLER

Kısa süre sonra CTS, özür dileyerek yaşananların bir 'hatadan' kaynaklandığını söyledi. Yapılan açıklamada, "20 Nisan sabahı saat 7 sularında yayınlanan haberde, ilgili personelin yaptığı bir hata nedeniyle, Yeni Taipei İtfaiye Departmanı tarafından sağlanan afet tatbikatı mesajlarından gelen metinler yanlışlıkla tarama içeriği olarak gönderildi. CTS, kamuoyunda paniğe neden olduğu için ve ilgili makamları gereksiz yere meşgul ettiği için özür diliyor."