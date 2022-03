Son dakika | Kosova Kalkınma Bakanı A Haber’e konuştu: Ukrayna krizi Balkanlar’a sıçrar mı?

Diplomasinin kalbi Antalya'da atmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan, bir kez daha 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı yaptı, "Çatışanlardan biri daimi üye olunca sistem iflas bayrağını çekmiştir. " ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli isimler ağırlanmaya devam ediyor. Antalya'da bulunan A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçioğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'ya sorularını yöneltti. Ukrayna krizi Balkanlar'a sıçrar mı? işte detaylar...

Kosovalı Bakan Damka A Haber'e konuştu "Savaşın Balkanlar'a sıçrama ihtimali var" | Video

UKRAYNA'DAN SONRA GÖZLER BALKANLAR'DA



Kosovalı Türk Bakan Damka'nın açıklamaları şu şekilde, Maalesef Ukrayna'daki krizin ardından ister istemez gözler Balkanlar'da... Etnik bir çatışmaya dönüşür mü? Yeni bir savaş burada yaşanır mı? Özellikle Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan bağımsız cumhuriyetler içerisindeki etnik yapıdan dolayı birbiri ile barışı sağlamış değil. Yani hala Sırbistan Kosova'yı tanımış değil. Bosna Hersek içindeki üçlü cumhuriyet Hırvatistanı'ın AB'ye giresi Makedonya'da her yıl gerçekleşen seçimler... Bunlar göz önünde bulundurulduğunda Balkanlar'da siyasi bir istikrarın olmadığı apaçık ortadadır. Ukrayna'daki bu krizi Balkanlara sıçraması endişesi elbetteki içerisindeyiz. Artık Balkanlarda savaş istemediğimizi, çözülecekse her şeyin diyalog ile çözülmesini her seferinde vurguluyoruz.