Son dakika: Kosovalı Bakan Damka’dan özel açıklama: Vucic’in sözleri şova yönelik

Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükseldi. Her iki ülkeden arka arkaya hamleler geliyor. Dünyanın gözü bir kez daha Balkan coğrafyasına döndü.
Kosovalı Bakan Damka'dan özel açıklama: Vucic'in sözleri şova yönelik
"VUCİC'İN SÖZLERİ ŞOVA YÖNELİK"
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise ahaber'e konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Damka, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Kosovalı Sırplar daha fazla zulme uğramayacaktır." sözlerinin şova yönelik olduğunu söyledi.
Damka yaşananlarla ilgili ise "Çatışma ihtimali yok. Vucic'in talihsiz açıklamaları Kosova'da yaşayan Sırpları da zor durumda bırakıyor. Kosova genelinde sağ duyu hakim" dedi.
Damka şunları ekledi "Sırbistan şunu bilmeli Kosova bağımsız bir ülkedir. Sırbistan, Kosova'da istediği gibi at koşturamayacaktır. 80'lerden itibaren bu zulüm Arnavutların hakkının gasp edilmesiyle başladı. Sırbistan, Balkan coğrafyasında sorun yaratan ülke olmaktan vazgeçmelidir. Sırbistan sürekli tansiyonu yükselltiyor.
Vucic kendisini iç siyasette güçlendirmek için bu tarz hamlelere başvuruyor. Başka ülkenin iç işlerine müdahale edilmesi kabul ediilr değildir. "
RUSYA'DAN BALKANLARDAKİ GERİLİME DAİR AÇIKLAMA!
Sırbistan ile Kosova sınırındaki gerilime ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, ABD ve AB'ye çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Priştine'deki yetkililerin 1 Ağustos'tan itibaren yerel Sırp sakinlerinin kişisel bilgilerinin ve kayıt numaralarının zorla değiştirilmesine yönelik makul olmayan kararı Sırp nüfusunun Kosova'dan sürülmesi için atılan yeni bir adımdır" dedi. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Sırbistan'a karşı askeri senaryoları da gözardı etmediğini savunan Zaharova, "Kosovalıların liderleri, Sırpların, özgürlüklerine doğrudan bir saldırı söz konusu olduğunda buna kayıtsız kalmayacaklarını ve askeri bir senaryo için gerilimi kasıtlı olarak tırmanacaklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı. Balkanlardaki gerilimden ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) sorumlu tutan Zaharova, "Priştine ile ABD ve arkasındaki AB'yi provokasyonları durdurmaya ve Kosova'daki Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.
KOSOVA BAŞBAKANI: SIRP ŞOVENİZMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Kosova Başbakanı Albin Kurti, iyi tanıdıkları Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız." dedi.
Kurti, sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajda, Kosova ile Sırbistan arasındaki son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sırbistan'dan ülkeye giriş çıkışlar için talep edilen belgeler daha yürürlüğe girmeden Kosova'nın kuzeyindeki yasa dışı Sırp yapıları tarafından yolların kapatıldığını ve silah seslerinin duyulduğunu söyleyen Kurti, bunun öncesinde Belgrad ve Raşka'da korku ve tehdit açıklamaları ve toplantıları yapıldığını aktardı.
Bugünkü agresif eylemlerin buralarda planlanıp kışkırtıldığını, ayaklanmaların ana sorumlularının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Hükümeti'nin Kosova Ofisi Müdürü Petar Petkovic olduğunu öne süren Kurti, şu ifadeleri kullandı:
"Kosova hükümeti, ayrım yapmaksızın tüm vatandaşları ve ortak ülkemizin tamamı için hukuku, anayasacılığı, barışı ve güvenliği seven, bunlara saygı duyan ve uygulayan demokratik ve ilericidir. Devletimizin asayiş ve güvenlik organları bilgi topluyor, durumu izliyor ve kanun ile vatandaşların, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzü savunma doğrultusunda hareket edecek."