Son dakika: Kosovalı Bakan Damka’dan özel açıklama: Vucic’in sözleri şova yönelik

Damka şunları ekledi "Sırbistan şunu bilmeli Kosova bağımsız bir ülkedir. Sırbistan, Kosova'da istediği gibi at koşturamayacaktır. 80'lerden itibaren bu zulüm Arnavutların hakkının gasp edilmesiyle başladı. Sırbistan, Balkan coğrafyasında sorun yaratan ülke olmaktan vazgeçmelidir. Sırbistan sürekli tansiyonu yükselltiyor.

Vucic kendisini iç siyasette güçlendirmek için bu tarz hamlelere başvuruyor. Başka ülkenin iç işlerine müdahale edilmesi kabul ediilr değildir. "

RUSYA'DAN BALKANLARDAKİ GERİLİME DAİR AÇIKLAMA!

Sırbistan ile Kosova sınırındaki gerilime ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, ABD ve AB'ye çağrıda bulundu.