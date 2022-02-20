Son Dakika! Rusya’dan gözdağı: İstenmeyen sonuçlara yol açabilir

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna kriziyle ilgili sular durulacak gibi durmuyor. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçılarla Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar gerilimi daha da tırmandırıyor. Olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

"SAVAŞ KELİMESİNİ KULLANACAK SON ÜLKE"

Reuters'ın duyurduğu açıklamada, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Donbas hattı üzerindeki durumdan bahsederek, "Donbas hattı üzerindeki durum maksimum düzeyde zorlanıyor. Herhangi küçük bir provokasyon istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya savaş kelimesini kullanacak son ülke" sözlerine yer verdi.