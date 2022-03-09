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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:51 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:14

Son dakika! Kremlin'den ABD'ye ekonomik savaş çıkışı: Ne gerekiyorsa onu yapacağız...

AA
Son dakika! Kremlin’den ABD’ye ekonomik savaş çıkışı: Ne gerekiyorsa onu yapacağız...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün Rusya'ya yönelik dev yaptırım hamlesini duyurdu. Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatının yasaklanmasının ardından Kremlin'den yaptırımlara yanıt geldi. ABD'nin kararlarını son derece ciddi bir şekilde inceleyeceğiz diyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD, Rusya’ya ekonomik bir savaş yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu. Peskov,"Rusya’nın çıkarına ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Abd Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik açıkladığı dev yaptırımların ardından Rusya'dan karşılık geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatının yasaklanmasını değerlendirirken 'ekonomik savaş çıkışında bulundu.

ABD EKONOMİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel enerji piyasalarındaki durumun oldukça çalkantılı olduğunu belirterek, "ABD, Rusya'ya ekonomik bir savaş yürütüyor." dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik sert ekonomik yaptırımları değerlendirdi.

Rusya'dan ayrılan şirketler nedeniyle hükümetin çalışmalar yaptığına işaret eden Peskov, "Umarız milyonlarca insan işsiz kalmaz. Gerçekten şirketler ayrılıyorlar ve hükümet bu konuyla ilgileniyor." diye konuştu.

NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, "ABD, Rusya'ya ekonomik bir savaş yürütüyor. ABD'nin Rus enerji ürünlerini almama kararını son derece ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve Rusya'nın çıkarına ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Küresel enerji piyasalarındaki durumun belirsiz olduğuna dikkati çeken Peskov, "Küresel enerji piyasalarındaki durum oldukça çalkantılı ve bu çalkantıların hangi noktaya kadar artarak devam edeceği de bilinmiyor." ifadesini kullandı.

"ANTALYA'DAKİ LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİ ÖNEMLİ"

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirecekleri görüşmenin önemine işaret ederek, "Bu müzakere sürecinin devam ve son derece önemli." dedi.

Polonya'nın, Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları tedarik edeceğine yönelik olasılığı değerlendiren Peskov, "Bu son derece arzu edilmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir senaryo." yorumunu yaptı.

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Son dakika! Kremlin'den ABD'ye ekonomik savaş çıkışı: Ne gerekiyorsa onu yapacağız...
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