Son dakika! Kremlin’den ABD’ye ekonomik savaş çıkışı: Ne gerekiyorsa onu yapacağız...

NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ

Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, "ABD, Rusya'ya ekonomik bir savaş yürütüyor. ABD'nin Rus enerji ürünlerini almama kararını son derece ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve Rusya'nın çıkarına ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Küresel enerji piyasalarındaki durumun belirsiz olduğuna dikkati çeken Peskov, "Küresel enerji piyasalarındaki durum oldukça çalkantılı ve bu çalkantıların hangi noktaya kadar artarak devam edeceği de bilinmiyor." ifadesini kullandı.