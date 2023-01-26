Son dakika | Kremlin’den Ukrayna’ya gönderilecek tanklarla ilgili flaş açıklama: Çatışmaya müdahil olma olarak görüyoruz

Son dakika haberleri: Almanya'nın dün aldığı Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderme kararının ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" denildi.

"BU DURUM BÜYÜYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın Ukrayna'daki düşmanlıklara dahil olduğu anlamına gelmediği yönünde sürekli açıklamaları var. Buna kategorik olarak katılmıyoruz ve Moskova'da ittifakın ve bahsettiğim başkentlerin yaptığı her şey çatışmaya doğrudan katılım olarak görülüyor. Bunun büyüdüğünü görüyoruz" dedi.

BIDEN'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden tankların Rusya için "saldırı tehdidi oluşturmadığını" ve Ukraynalıların "açık arazide manevra yapma yeteneklerini geliştirmelerine" yardımcı olmaları için gerekli olduğunu söylemişti.

UKRAYNA TANK İSTİYOR

Ukrayna, birliklerine Rus savunma hatlarını kırmak ve güney ve doğuda işgal altındaki toprakları geri almak için ateş gücü vermek üzere yüzlerce modern tank arıyor. Ukrayna ve Rusya, öncelikle Sovyet dönemi T-72 tanklarına güveniyor.