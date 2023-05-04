Son dakika | Kremlin’e yönelik İHA saldırıları ile ilgili Rusya’dan flaş açıklama: Arkasında kimin olduğunu biliyoruz

Son dakika haberleri: Dün yaşanan suikastla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüzü Dimitry Peskov, "Kremlin'e yönelik İnsansız Hava Araçları (İHA) saldırıları ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor" dedi.
SALDIRILAR DÜN DÜZENLENDİ
Dün dünya Rusya'da Putin'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası ile sarsıldı. Kremlin'e İHA'lar ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin'e yönelik suikast girişiminin arkasında Kiev'e bağlı teröristlerin olduğu iddia edildi. Rusya'dan yapılan açıklamada "Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki insansız hava aracı ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi." denildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi. Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.
PUTİN'İN PROGRAMINDA DEĞŞİKLİK OLMADI
Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.
ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Nordik-Ukrayna Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Kremlin'e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Zelenskiy Ukrayna'nın sadece kendi topraklarında savaştığını vurgulayarak, "Biz ne Putin'e ne de Moskova'ya saldırıyoruz. Kendi topraklarımızda savaşıyor, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz" dedi.
"BİZ SALDIRMADIK"
Zelenskiy, Ukrayna'nın şu anda silah konusunda eksiklik yaşadığını ve silahlarını sadece savaş alanında kullandığını ifade ederek, "Hiçbir yerde hiçbir şey kullanamayız. Bu yüzden Putin'e saldırmadık. Putin artık toplumunu motive edemiyor ve sadece askerleri ölüme gönderiyor. Artık devletini motive edemiyor. Savaş alanında zaferi yok. Dünyanın ikinci ordusu kaybetti. Ukrayna'yı işgal edemediler. Bizim tarafımızdan geri püskürtüldüler. Şimdi bir şekilde bu insanları motive etmesi gerekiyor" dedi.