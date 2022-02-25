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Giriş Tarihi: 25.2.2022 17:29 Son Güncelleme: 25.2.2022 17:39

Son dakika: Kritik NATO Zirvesi başladı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız

Son dakika: Kritik NATO Zirvesi başladı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’ya en sert yaptırımları uygulayacağız

Son dakika haberleri: NATO Liderler Zirvesi, 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle toplandı. NATO Zirvesi'nde açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından AB, NATO ve birçok ülkeden peş peşe sert tepkiler geldi. Rusya Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde Rus birlikleri Kiev sınırına dayandı. NATO Liderler Zirvesi ise 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle başladı.

NATO Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle toplandı. NATO Zirvesi'nde açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.

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Son dakika: Kritik NATO Zirvesi başladı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız
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