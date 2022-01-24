SON DAKİKA: Kriz büyüyor! NATO’dan flaş açıklama: İlave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderilecek

AB PERSONELLERİ UKRAYNA'DAN AYRILMAYACAK

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailesinin ülkeden ayrılmasını istemesinin "savaşın yakın olduğu" anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken bu duyurunun sebeplerini bize açıklayacak. Biz aynı şeyi yapmayacağız çünkü bunun için belirli bir nedenimiz yok. Müzakereler sürdüğü sürece durumu dramatize etmemize gerek yok. Müzakereler devam ediyor. Ukrayna'yı bırakıp ülkeden ayrılmamız için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Ama belki Bakan Blinken'in daha fazla bilgisi vardır. Bize açıklayacak."

Borrell, "AB'nin personeli ve aileleri Ukrayna'da kalacak mı?" sorusuna, "Bununla ilgili alınmış karar yok." dedi.