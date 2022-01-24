SON DAKİKA: Kriz büyüyor! NATO’dan flaş açıklama: İlave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderilecek

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizi 8 yıl sonra küresel bir kriz haline dönüştü. Ukrayna'nın Zelensky sonrası NATO ile yakınlaşması, Avrupa ile geliştirdiği iyi ilişkiler Rusya'nın tepkisi ile karşılandı.
Rusya, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya katılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade ederken, Ukrayna sınırına da 100 bin asker yığdı. Sınırda yığınak yapan Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgal senaryosu NATO ve ABD'yi harekete geçirdi. ABD, Rusya'nın bir saldırısı durumunda çok ağır bedel ödeyeceğini, NATO'nun harekete geçeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Cenevre'de de uzlaşamaması ile tansiyon daha da yükseldi. ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanları ve ailelerini geri çağırırken, İngiltere'den de benzer bir adım geldi.
İLAVE SAVAŞ GEMİLERİ VE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLİYOR
Suların ısındığı bölgede son adım ise NATO'dan geldi. NATO, krizi daha da tırmandıracak bir hamle yaparak, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.
AB PERSONELLERİ UKRAYNA'DAN AYRILMAYACAK
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailesinin ülkeden ayrılmasını istemesinin "savaşın yakın olduğu" anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:
"(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken bu duyurunun sebeplerini bize açıklayacak. Biz aynı şeyi yapmayacağız çünkü bunun için belirli bir nedenimiz yok. Müzakereler sürdüğü sürece durumu dramatize etmemize gerek yok. Müzakereler devam ediyor. Ukrayna'yı bırakıp ülkeden ayrılmamız için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Ama belki Bakan Blinken'in daha fazla bilgisi vardır. Bize açıklayacak."
Borrell, "AB'nin personeli ve aileleri Ukrayna'da kalacak mı?" sorusuna, "Bununla ilgili alınmış karar yok." dedi.